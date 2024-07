Stiri pe aceeasi tema

- Micul dejun este considerat, pe buna dreptate, cea mai importanta masa a zilei. In ciuda agendei aglomerate și a tendinței de a evita mancarea dimineața, numeroase studii demonstreaza beneficiile semnificative ale consumului unui mic dejun echilibrat. Totuși, medicul Vlad Ciurea ne atrage atenția ca…

- Untold este unul dintre cele mai populare festivaluri, iar organizatorii au anunțat recent cine poate merge gratis, fara a plati bilet. Trebuie indeplinite anumite condiții. Aflați in randurile urmatoare mai multe detalii. Cine poate merge gratis la Untold 2024 Doar elevii pot merge gratis anul acesta…

- De multe ori, pietonii se aventureaza și trec strada pe culoarea roșie a semaforului, mai ales atunci cand prin zona nu circula autoturisme. In acest caz, daca un echipaj de poliție este in apropiere, pietonii pot fi amendați. Vezi mai jos care este portița care te poate scapa de amenda! Ce inseamna…

- Fara indoiala, puțini dintre noi ar refuza o porție de papanașii. Ii putem cumpara și din comerț, insa nu se compara cu cei facuți chiar de noi, in confortul casei noastre. In continuare, noi va vom prezenta o rețeta veche de papanași, insa foarte delicioasa. Daca urmezi cu atenție pașii de mai jos,…

- In general, prezența pasarilor in gradinile noastre este nu doar agreata, dar chiar apreciata de cei mai mulți dintre noi, inaripatele ne incanta cu ciripitul placut, insa uitam ca pot fi, de fapt, un mare inamic al culturilor. Afla, din randurile de mai jos, cum poți sa scapi de graurii din livada…

- Credincioșii care merg la slujba de Inviere, la finalul sfintei Liturghii, vor lua anafura sau paști sfințite, adica painea și vinul care simbolizeaza trupul și sangele lui Iisus Hristos. Oamenii pleaca cu ele acasa pentru a le consuma in zilele ce urmeaza. Iata care este obiceiul pe care trebuie sa…

- Pentru fiecare dintre noi, roșia este acea leguma nelipsita de pe masa. Dar, pana sa ajunga langa branza proaspata de oaie, e cale lunga. Gospodarii de la țara au multe de facut pentru roșii mari și zemoase in gradina, iar printre aceste lucruri se numara și tehnica veche care le dubleaza recolta. Ce…

- Tradiția trecerii pe sub masa inainte de Paște este una adanc inradacinata și respectata de majoritatea credincioșilor. Dar ce semnificația are, cand se trece pe sub masa in Postul Pastelui 2024 și, mai ales, de ce se face acest obicei an de an? De ce se trece pe sub masa inainte de Paște Postul Paștelui…