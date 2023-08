Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam in luna august, perioada importanta, asta caci este sarbatorita Adormirea Maicii Domnului. Astfel, astrele au pregatit chiar de la inceputul acestei perioade cateva vești pentru nativii din Horoscop. Totodata, in luna in care tocmai ne aflam, doar un nativ va fi protejat de Univers și va avea…

- An de an, la data de 15 august, creștinii ortodocși sarbatoresc Adormirea Maicii Domnului, cunoscuta și ca "Paștile de vara". Credincioșii știu ca aceasta sarbatoare are o importanța deosebita in tradiția Bisericii și in evlavia populara, fiind ziua in care Fecioara Maria se muta la Viața. Așadar, pentru…

- 1. Sa ne rugam inainte și dupa masa. Parintele Arsenie Boca spunea ca rugaciunea este o arma puternica impotriva bolilor, pentru ca ne aduce aproape de Dumnezeu și ne curața de pacate. De aceea, el recomanda sa ne rugam cu credința și smerenie inainte și dupa ce mancam, mulțumind lui Dumnezeu pentru…

- In fiecare an pe data de 15 august este praznuita Adormirea Maicii Domnului. Insa, inainte de praznicul denumit popular și Sfanta Maria Mare, credincioșii țin și o perioada de post. Iata de cand incepe, dar și ce e pacat sa faci in acest interval!

- Marcela Paladi, tinara care a ramas fara picioare in urma tragicului accident de pe Viaduct și care in aceasta perioada se afla la recuperare in Germania unde urmeaza sa beneficieze de proteze de ultima generație pentru a putea merge din nou, a publicat un video emoționant pe pagina sa de facebook.…

- Impreuna cu soția sa, Orianda, au facut cinci copiii. Pasiunea sa cea mai mare sunt mașinile, motiv pentru care și-a creat o colecție impresionanta. Cea mai scumpa mașina a costat nu mai puțin de 600 de mii de euro. „Este al doilea mclaren pe care l-am luat pentru ca este o editie limita, sunt 765…

- Alege viața: 128 de șoferi vitezomani, depistați de polițiștii din Alba, pe drumurile din Apuseni, in perioada 6-7 mai. Au fost aplicate amenzi de aproape 40.000 de lei Alege viața: 128 de șoferi vitezomani, depistați de polițiști pe drumurile din Apuseni, in perioada 6-7 mai. Au fost aplicate amenzi…