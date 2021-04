Ce este „Alianța Ceai cu lapte” Compania Twitter a lansat un emoticon care reprezinta „Alianta Ceai cu Lapte”. Mulți se intreaba ce este cu aceasta alianța și de unde a aparut, crezand ca este o gluma. Dimpotriva, lucrurile sunt cat se poate de serioase. „Ceai cu Lapte” este o miscare de protest care reuneste activisti pro-democratie din Asia. Alianta a fost instituita in 2020, ca reactie la presiunile din ce in ce mai mari ale Chinei si a coagulat utilizatorii de media sociale din Hong Kong, potrivit BBC. Potrivit analiștilor, „Alianta ceaiului cu lapte” este cel mai nou front pe care regimul comunist de la Beijing trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

