Pe data de 6 ianuarie are loc o alta sarbatoare foarte mare a iernii și anume Botezul Domnului sau Boboteaza! Aceasta sarbatoare marcheaza momentul in care Domnul Nostru Iisus Hristos este botezat in apele Iordanului de catre Sfantul Ioan Botezatorul! Creștinii merg la biserica sa ia Aghiasma Mare care va fi folosita pe tot parcusul anului!