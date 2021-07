Ce este aeromodelismul și ce implică acesta Aeromodelismul este un sport deosebit, care nu este pentru oricine. Implica o atenție sporita, rabdare, dar și experiența. Ce este aeromodelismul și ce implica acesta? Aeromodelismul este un sport tehnico-aplicativ ce consta in proiectarea, construirea și pilotarea sau lansarea in zbor a aeromodelelor. Ce este aeromodelismul și ce implica acesta Totodata, termenul de aeromodelism cuprinde acele aeromodele care zboara: planoare, machete de avioane la scara sau elicoptere. Federația Aeronautica Internaționala (FAI) pentru sportul aeromodelistic a imparțit in funcție de modalitatea zoborului, dimensiunile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

