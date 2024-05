Stiri pe aceeasi tema

- Trei inculpați au fost arestați preventiv fiind acuzați ca au inșelat peste 30 de persoane carora le-au promis ca le vor oferi permise de conducere, in schimbul unor sume cuprinse intre 600 și 1.200 de euro pentru un document, relateaza News.ro.Totul a inceput in 2022, cand inculpații au publicat pe…

- Un barbat in varsta de 37 de ani a fost impuscat in picior, dupa ce ar fi amenintat cu un topor politistii care incercau sa-l imobilizeze in urma unui conflict anterior cu sora sa, a informat, vineri, Politia Capitalei. Potrivit unui comunicat al DGPMB, joi, politistii Directiei Generale de Politie…

- Un elev in varsta 16 ani de la o școala din Sectorul 6 al Capitalei a fost agresat, astazi, de patru adolescenți din afara unitații de invațamant la care acesta invața. Tanarul a avut un conflict spontan cu alți baieți care au escaladat gardul unitatii de invatamant, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul…

- Un tanar de 19 ani, care ar fi talharit un cetatean strain in centrul Capitalei, a fost retinut de catre politisti. El ar fi sustras un telefon de pe tejgheaua unui magazin si mai multe bancnote, potrivit news.ro. ”La data de 25 martie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Un barbat a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a agresat-o pe fosta concubina, pe o strada din Sectorul 5. Femeia s-a incuiat in masina, iar barbatul a sarit cu picioarele pe capota si parbrizul masinii. ”Pe 12 martie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…