Ce era de fapt cu racheta de la Lungești, Vâlcea. S-a confirmat că nu era rusească Satenii din localitatea Lungești din județul Valcea s-au trezit, joi dimineața, cu o racheta care a cazut in zona de case pe un teren, fara sa produca pagube sau sa raneasca pe cineva. Așa cum banuia toata lumea, a fost vorba de o racheta antigrindina, care nu s-a autodistrus. Sistemul Național Antigrindina și de Creștere a Precipițatiilor a adus o serie de clarificari cu privire la aceasta situație. ”In data de 17 noiembrie racheta cu substanțe glaciogene folosite la insamanțarea norilor, lansata la ora 08:21 din Punctul de Lansare Ștefanesti, Jud.Valcea, a urmat traiectoria și o parte componenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- O racheta antigrindina, lansata joi dimineața dintr-o comuna din Valcea, s-a prabușit, la scurt timp, pe un teren agricol din localitatea vecina. Un angajat al Primariei Lungești a sunat imediat la 112. Polițiștii și pompierii au verificat sesizarea, iar racheta "ratacita" a fost recuperata de proprietari.

- Astazi, o racheta a cazut in comuna Lungești din județul Valcea. Mai multe echipaje de intervenție s-au deplasat la fața locului și au stabilit, ca este vorba despre un dispozitiv antigrindina.

