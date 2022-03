Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 5 martie, de la ora 20.00, Antena 1 da startul spectacolului pe gheața „Dancing on Ice – Vis in doi”, spectacol ce ii va avea ca amfitrioni pe Ștefan Banica și Irina Fodor. „Ma bucur ca incep un proiect nou in televiziune și ca voi lucra cu echipa cu care am mai lucrat ani buni, tot in televiziune.…

- „Dancing on Ice: Vis in doi” incepe in curand la Antena 1, iar noua celebritati vor patina alaturi de dansatori profesionisti, in fiecare saptamana, pentru a impresiona juriul si telespectatorii. La masa juriului se vor afla Mihai si Elwira Petre, Simona Punga si Cornel Gheorghe.

- „iUmor” 2022 continua duminica seara, de la ora 20:00, cu cea de-a doua ediție din audiții. Invitatul special al ediției este cunoscutul stand-upper Toma Alexandru. „Cel mai deștept din stand-up”, l-a numit juratul Florin Dumitrescu pe invitatul special al ediției, Toma Alexandru. Prezența sa la iUmor…

- Mircea Badea va avea o noua emisiune la Antena 3. Fanii jurnalistului au ramas surprinși atunci cand au auzit noile vești. Aceștia se bucura pentru noua conjunctura in care il vor vedea pe celebrul prezentator TV. Celebra vedeta va prezenta un show special pentru cei care adora sportul. Cum se va numi…

- Daniela Gyorfi vinde tot pentru a se muta la casa. In prezent, artista locuiește in 2 apartamente alaturate, unul fiind cel care a locuit regretata sa mama, insa unde amintirea parintelui este prezenta in fiecare colț. In celalalt apartament, Daniela Gyorfi a avut timp de 10 ani un salon de infrumusețare,…

