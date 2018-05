Ce emisiune prezinta Gabriela Cristea la Antena Stars Ce emisiune prezinta Gabriela Cristea la Antena Stars Gabriela Cristea a intrat in concediu prenatal pe cand era sub contract cu Kanal D. Se aude ca nu s-a inteles la bani cu postul TV pentru revenirea pe sticla, astfel ca a ramas acasa, alaturi de familie, mult timp dupa ce a adus pe lume o fetita. Norocul i-a suras de ceva vreme, insa, de cand a inceput negocierile cu Antena Stars. Astfel se face ca vedeta va reveni in curand pe sticla cu emisiunea “Te iubesc de nu te vezi”, un dating show in stilul celor care au consacrat-o la televiziunea concurenta. „Va invitam sa intrati pe pagina emisiunii… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

