Ce efecte va avea modificarea formulei de calcul pentru pensii

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat marți ca referendumul pentru modificarea Constituției, in sensul redefinirii familiei, ar putea avea loc pe 30 septembrie sau in prima duminica din octombrie.

- "La inceputul lunii septembrie o sa discutam in coalitie, o sa discut si cu colegii mei din Senat. Dar eu cred ca in prima saptamana a lunii septembrie trebuie sa fie votul in Senat pentru declansarea referendumului pentru modificarea Constitutiei, in sensul dorit de cei 3 milioane de cetateni care…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, duminica seara la Romania Tv promisiunile coaliției de guvernare in ceea ce privește legea pensiilor, subliniind ca in spațiul public sunt vehiculate multe minciuni.

- PSD ia in calcul adoptarea modificarilor la Codurile Penale prin ordonanța de urgența. Anunțul a fost facut de Liviu Dragnea care a justificat planul social-democraților prin faptul ca opoziția intarzie adoptarea „intr-o veselie”.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea i-a anunțat pe deputați, marți, ca este posibila convocarea unei sesiuni extraordinare in cazul in care nu se finalizeaza dezbaterile la Codul de Procedura Penala, au declarat surse din interiorul PSD pentru Hotnews.ro. Dragnea le-ar fi spus parlamentarilor ca este prioritara…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 4 mai a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei.Anterior, Klaus Iohannis sesiza, pe 26 aprilie, Curtea Constitutionala cu…