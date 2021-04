Stiri pe aceeasi tema

- Franța a acuzat Rusia, vineri, ca folosește vaccinul Sputnik V ca un instrument de raspandire a influenței și mesajului Moscovei, mai degraba decat ca o modalitate de combatere a crizei globale Covid-19. „In ceea ce privește managementul, acesta (vaccinul Sputnik V) este mai mult un mijloc de propaganda…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat luni declaratiile ''ciudate'' ale unui inalt responsabil european care a afirmat ca Europa nu are nevoie de vaccinul anti-COVID rusesc Sputnik V, promitand in acelasi timp ca se va inocula marti, relateaza AFP. Vladimir Putin, a carui vaccinare…

- Rusia face progrese cu planurile sale de a produce propriul sau vaccin impotriva Covid-19 in Europa, ajungand la un acord pentru a produce vaccinul Sputnik V in Italia, pe fondul unor discutii suplimentare cu Germania si Franta, informeaza Agerpres, care citeaza Bloomberg.

- Ungaria este singura țara UE care a inceput sa administreze vaccinul rusesc anti- Covid-19 Sputnik V. Administrarea a 2.800 de doze de vaccin Sputnik V, care nu este aprobata in UE, a inceput vineri in patru spitale din Budapesta, a declarat medicul șef Cecilia Mueller intr-o conferința de presa online,…

- Rusia incepe sa gestioneze efectele noului coronavirus la nivel federal in cifre preliminare, deocamdata, privind mortalitatea, dar și rezultatele vaccinarii. Numarul cazurilor de coronavirus a crescut ieri in Rusia cu 15.000 la circa 4 milioane, cel al vindecarilor cu aproape 22.000 la aproape 3 milioane…

- "Vom avea un nou vaccin in arsenalul nostru, sigur si cu o eficacitate de 91,8%. COFEPRIS a acordat autorizatia pentru utilizarea de urgenta a vaccinului Sputnik V impotriva #COVID19. Aceasta face posibil ca vaccinul sa fie importat din Rusia pentru a fi utilizat in Mexic", a afirmat oficialul, facand…

- Parlamentul ucrainean a adoptat vineri o lege conceputa pentru a accelera procedura de aprobare a vaccinurilor anti-Covid-19 si care interzice totodata autorizarea serurilor de acest tip fabricate in Rusia, informeaza Reuters, citata de Agerpres .