- Ministerul Finantelor vrea sa imprumute de la banci, in una aprillie, 3,4 miliarde lei la care s-ar putea adauga 420 milioane de lei din licitatii suplimentare, suma fiind cu 12,5% mai mica decat tinta de imprumut din aceeasi perioada a anului trecut si cu 3,3% sub nivelul stabilit pentru luna anterioara.

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB in primele doua luni din 2018, in contextul in care veniturile la buget au fost cu 21,3% mai mari comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile cu 38,5%, potrivit datelor publicate de…

- Seful misiunii FMI in Romania, Jaewoo Lee, si-a exprimat ingrijorarea privind posibilitatea ca Romania sa se incadreze in deficitul bugetar propus pentru anul acesta sub pragul de 3%, in contextul in care veniturile au fost supraestimate, potrivit acestuia.

- Cresterea salariilor din sistemul bugetar este, probabil, nesustenabila cu repercursiuni imediate asupra mediului privat, a declarat, marti seara, Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), in cadrul primei intalniri lunare din 2018 a membrilor Camerei. "Avem o problema…

- Excedent bugetar de de aproape 2 miliarde lei, in prima luna a anului Bugetul general consolidat a inregistrat in ianuarie un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei (0,35% din PIB), inregistrat in luna ianuarie 2017, in conditiile in care veniturile au fost…

- „Tranzactia face parte din planul de finantare externa aferent anului 2018, prin aceasta emisiune România asigurând o parte importanta din necesarul de finantare de pe pietele externe pentru acest an, consolidând totodata rezerva financiara în valuta la dispozitia Trezoreriei…