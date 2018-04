Ce efecte negative poate avea vopseaua de ouă asupra organismului tău Specialiștii unei asociații pentru protecția consumatorilor au descoperit faptul ca ouale de Paște se coloreaza cu E-uri, iar unele produse au chiar și 10 aditivi ce pot provoca mai multe boli. Dupa ce au analizat 53 de vopsele de oua, specialiștii au ajuns la concluzia ca nu exista pe rafturile magazinelor vopsea de oua fara E-uri. Ei susțin ca au descoperit 22 de aditivi alimentari și coloranți, iar majoritatea vopselelor au, in medie, cate cinci astfel de substanțe. Dar exista produse unde numarul aditivilor este dublu, relateaza Digi 24 . Cei mai utilizați aditivi alimentari folosiți sunt… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

