Ce efecte nefaste ar putea avea rezultatele alegerilor asupra economiei. "Am depasit deja limita acceptabila a datoriei publice" Politicul ar putea deveni, in perioada urmatoare, fata de economia Romaniei, elefantul din magazinul de portelanuri pentru care romanii vor trebui sa plateasca toate cioburile daca nu se misca cu gratie.



Politicienii vor trebui sa lase la o parte interesele de partid si sa ia masuri rapide si extreme de utile pentru economie, altfel riscam sa ajungem cu euro in pragul a 5 lei, avertizeaza economistii chestionati de Ziare.com.



"Cu cat ardem etapele organizarii noului Parlament si ale noii guvernari, cu atat mai repede avem sansa sa iesim mai repede din criza economica.

Sursa articol si foto: business24.ro

