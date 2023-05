Stiri pe aceeasi tema

- Combinația de roșii cu branza, fie in salata, fie simpla, reprezinta un deliciu. Dar, oare, cat de sanatoasa este? Specialiștii in nutriție recomanda ca roșiile sa fie consumate mai ales in timpul verii. Acesta poate diminua riscul de cancer. Rosiile cu branza ingrasa Pentru cei care doresc sa slabeasca,…

- Alimentele bogate in grasimi si in zaharuri pot modifica unele parti ale creierului. Acest fapt este explicat de un studiu la care au participat numerosi cercetatori germani de la universitatile din Koln si din Dusseldorf, publicat in revista Cell Metabolism.

- Impreuna cu responsabili de la o fabrica de bere, cercetatorii suedezi au studiat indelung albinele si mierea produsa de acestea si au lansat propria versiune de bautura mied, denumita “elixirul vanatorului de miere”.“Miedul este o bautura alcoolica facuta numai din miere si apa si era considerata bautura…

- Ouale sunt consumate in mod frecvent de romani, fiind foarte versatile. Le poți include in mai multe preparate, indiferent ca vorbim despre mancare gatita sau un desert. Conțin o mulțime de minerale și vitamine, contribuind la o stare de bine.

- Sucul de roșii este unul dintre cele mai folosite ingrediente, atat in prepararea bucatelor alese pe care gospodinele le pregatesc pentru cei dragi, cat și in consumul propriu. Insa, cu siguranța nu știai ce se intampla in corpul tau daca consumi un pahar de suc de roșii timp de doua saptamani. Roșiile…

- Bananele fac parte din categoria de fructe cele mai consumate, iar, cu ajutorul lor poți face o mulțime de preparate. Acestea sunt hranitoare și pline de beneficii pentru organism datorita vitaminelor și mineralelor pe care le conțin.

- Afla ce se intampla in corpul tau daca bei un pahar de suc de roșii timp de doua saptamani. Considerate de unii fructe și de alții, legume, aceste produse ar trebui sa fie nelipsite din dieta noastra de zi cu zi, mai ales in sezonul cald, cand se gasesc din belșug pe tarabele din piețe. […] The post…

- Urzicile sunt pline de vitamine printre care A, C, K, B2, dar si minerale, fier, magneziu, calciu, siliciu si pot fi folosite atat in scop terapeutic, cat si la prepararea unor feluri de mancare.Bunicile noastre obisnuiesc sa spuna ca urzicile schimba sangele, iar dupa o iarna in care predominante au…