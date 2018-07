Stiri pe aceeasi tema

- Cu un continut bogat de vitamina C, dar si antioxidanti, lamaile sunt ideale pentru a topi grasimile de pe corp si sa dai jos kilogramele in plus, motiv pentru care iti recomandam sa optezi pentru aest truc. Asadar, daca vrei sa slabesti, alege sa consumi dimineata, pe stomacul gol, un amestec…

- Ceaiul de mușețel Mușețelul relaxeaza mușchii, ușureaza disconfortul stomacului dupa masa și calmeaza crampele menstruale. Ceaiul din radacina de papadie Radacina de papadie este o planta amara și stimuleaza funcția gastro-intestinala. Este, de asemenea, o alternativa populara…

- GEM DE AFINE – reteta. Cum sa prepari rapid gem de afine . Gemul de afine este delicios si poate sa fie alegerea perfecta pentru un mic dejun ca la mama acasa. Este preferat de cei mici si merge de minune in retetele de prajituri sau alte preparate de patiserie care solicita un gem acrisor. Avantajul…

- Retailerul Lidl a postat miercuri, pe site, o informare importanta în atentia consumatorilor cu privire la rechemarea si returnarea produsului &"Camara Noastra Suc de mere si sfecla rosie, 2L“.

- Retailerul Lidl a postat miercuri, pe site, o informare importanta in atentia consumatorilor cu privire la rechemarea si returnarea produsului „Camara Noastra Suc de mere si sfecla rosie, 2L“.

- Pentru siguranța personala si a bunurilor deținute în locuința si în companie, este bine sa stiți despre elemente ale efracției, riscuri, dar în primul rând, despre modul în care puteți preveni intenția hoților de a intra în casa ori în sediul de firma,…

- Simona Halep a fost marea absenta a Romaniei de la Jocurile Olimpice de la Rio 2016. Atunci, liderul WTA a refuzat sa mearga din cauza problemelor legate de virusul Zika. Jucatoarea noastra a anunțat insa ca nimic nu o poate opri sa mearga la Tokyo 2020. "Mai e pana atunci, dar daca sunt sanatoasa,…

- Conducerea UBB a trimis o scrisoare deschisa ministrului Educatiei in care se arata in continuare nemultumita de pozitia ministerului fata de marile universitati traditionale, dar si de raspunsul oferit de ministrul Valentin Popa la solicitarile formulate de acestea.