Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, a explicat ca la nivelul Uniunii Europene și a NATO se lucreaza instituțional pe baza de protocoale intre instituții ale statutului și serviciile secrete.„Am reluat, cum era firesc, tema protocoalelor dintre Serviciu și diverse instituții. Am…

- Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) cer Parchetului General si SRI publicarea tuturor protocoalelor sau intelegerilor din 1990 pana in prezent si CSAT sa faca publice toate hotararile pe care le-a emis din 1990 referitoare la justitie.

- Postul Paștelui nu este numai un ritual pentrui cei credincioși, dar mai are și multe alte beneficii. Daca vei încerca sa ții acest post macar câte doua zile pe saptamana, vei obserava rezultatele formidabile pentru organismul tau. Înfometarea timp de doua zile pe saptamâna,…

- Protocoalele dintre SRI si alte institutii ale statului au fost readuse, recent, in atentia publica de Presedintie. Ulterior, SRI si-a exprimat disponibilitatea de a desecretiza protocolul cu Parchetul. Juristii explica ce efecte ar putea avea publicarea acordurilor.

- Proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor ar putea genera efecte "in lant" care sa duca pana la atenuarea cresterii economice, potrivit unui comunicat al Asociatiei Romana a Bancilor (ARB) si Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR). Conform documentului, posibilul impact…

- Tu obisnuiesti sa bei apa calda dimineata, pe stomacul gol? Sau esti unul dintre oamenii care prefera o cafea proaspata. Sau poate bei un pahar de apa rece? Dar stii ce efecte are apa calda dimineata? Nu te-ai fi gandit ca are aceste beneficii uimitoare. Efectul #1: Reducerea durerii…

- Nu mai putin de 670 de reclamatii au fost depuse de catre salariatii bihoreni la ITM Bihor in cursul anului trecut. Potrivit informatiilor furnizate de institutie, 67 de petitii au fost de competenta comuna securitate si sanatate in munca (SSM) si relatii de munca (RM), 580 exclusiv in domeniul…

- Cei mai mulți oameni nu sunt informați despre efectul pe care-l are uleiul ars asupra mediului in care traiesc. Astfel, dupa ce prajesc ceva in bucatarie, ei arunca uleiul la chiuveta, convinși ca este dizolvat de detergenții parfumați. Un litru de ulei folosit aruncat la canalizare poate…