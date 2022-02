Stiri pe aceeasi tema

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient minune cu multe utilizari, dar atunci cand este amestecat cu puțina cafea devine un truc de frumusețe care te ajuta sa faci economie. Amestecul de bicarbonat și cafea inlocuiește creme scumpe din comerț.

- Cu toții știm ca bicarbonatul de sodiu are o mulțime de intrebuințari pe langa cele culinare, insa nimeni nu s-ar fi așteptat sa aiba un astfel de efect in combinație cu uleiul de cocos. Iata ce problema des intalnita poți sa repari cu ajutorul acestui truc de infrumusețare!

- Bicarbonatul de sodiu are mai multe utilizari in casa unui fumator. Doar o mica cantitate de bicarbonat de sodiu plasata strategic poate reține mirosul, reduce riscul de incendiu și curața mizeria lasata in urma. Daca nu iți place deloc mirosul de țigara din apartament, atunci ai putea sa apelezi la…

- Atunci cand suntem ocupați in bucatarie, exista anumite trucuri și secrete care ne fac viața mai ușoara, spun gospodinele. Tehnicile culinare ale gospodinelor sunt la fel de importante precum ustensilele pe care le folosesc in bucatarie. Iata care este motivul pentru care nu este recomandat sa stingi…

- Este vorba de bicarbonatul de sodiu, care are nenumarate beneficii pentru sanatate. Iata cateva dintre acestea.Poate fi folosit ca antiacid – calmeaza arsurile stomacale si balonarile. O lingurita de bicarbonat de sodiu se amesteca cu un pahar de apa.Un bun antiperspirant. Se aplica sub forma de pudra…

- Care sunt secretele combinației de bicarbonat cu ulei de ricin și cum pot ajuta organismul aceste doua ingrediente? Bicarbonatul de sodiu este un fel de sare compusa din ioni de sodiu și de bicarbonate, este o substanța de culoare alb cristalina insa de cele mai multe ori se gasește cu ușurința in magazine…

- Ce se intampla daca amesteci bicarbonat cu pasta de dinți? Un roman a facut acest truc și ulterior a frecat mașina cu soluția aceasta. Șoferul a fost uimit de ce s-a intamplat la scurt timp cu caroseria autovehiculului. Truc pentru mașina: freaca suprafața cu pasta de dinți și bicarbonat de sodiu Bicarbonatul…

- Bicarbonatul de sodiu are foarte multe intrebuințari. Acesta le ajuta pe gospodine la gatit, dar intervine și atunci cand locuința trebuie sa fie curațata. Toți romanii trebuie sa aiba acest ingredient in casa, dar exista și cateva combinații pe care trebuie neaparat sa le incerci! Bicarbonatul de sodiu,…