Ce economii trebuie sa faci ca sa nu ti se devalorizeze banii in 2021 2020 a fost un an peste care am trecut cu greu si sigur nu-l vom uita prea curand, dar pentru ca in 2021 sa ne fie un pic mai bine va trebui sa fim foarte atenti cu economiile, mai ales in cazul unei inflatii crescute. Inflatia este echivalentul cresterii preturilor, iar cresterea preturilor la aceleasi salarii inseamna devalorizarea banilor.



Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, ce dobanzi ar trebui sa aiba depozitele pentru a te feri de devalorizarea banilor.



BNR a prognozat o inflatie de 2,5% pentru anul 2021, asta inseamna ca depozitele sau economiile pe care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

