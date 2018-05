Stiri pe aceeasi tema

- Compania CFR Calatori a fost reorganizata „pentru eficientizarea activitatii si reducerea cheltuielilor”, numarul directorilor la nivel central fiind redus de la 13 la 9, se arata intr-un comunicat transmis vineri de transportatorul feroviar.

- Compania aeriana Tap Air Portugal, care a revenit pe piata locala in urma cu noua luni si opereaza acum zboruri zilnice directe intre Bucuresti si Lisabona, a ajuns la un trafic de 8.000 de pasageri lunar, potrivit oficialilor companiei. “Avem o crestere de 17% in ceea ce priveste…

- Acum doua decenii era ceva normal sa vezi un tren cu 15-20 de vagoane. In prezent, chiar și trenuri care merg multe sute de kilometri au 5-6 vagoane și aglomerația este, in unele zile, greu de suportat. CFR Calatori spune ca are nevoie intr-o prima faza de 150 de vagoane și/sau automotoare, va crește…

- CFR Calatori a anulat vineri, din cauza zapezii si a viscolului, 72 de trenuri pe mai multe rute, in timp ce in Gara de Nord din Capitala se inregistreaza intarzieri cuprinse intre 20 si 65 de minute. Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna, dar toate sectiile de cale ferata sunt deschise,…

- Un studiu realizat recent de jurnaliștii de la Digi24 arata ca este o misiune imposibila sa ai o casa a ta, daca nu vrei sa te inhami la un credit bancar. Trebuie sa pui deoparte salariul pe cativa ani inainte de a te gandi macar sa incerci sa cumperi! Cine planuieste sa cumpere o locuinta […]

- CFR Calatori a publicat, duminica dimineata, pe pagina oficiala de Facebook, lista actualizata a trenurilor anulate in data de 4 martie, din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Compania feroviara a ...

- Un numar de 19 trenuri care ar fi trebuit sa soseasca sau sa plece din Bucuresti, Timisoara si Craiova aveau intarzieri, marti dimineata, in jurul orei 8:30, din cauza viscolului, potrivit CFR Calatori.

- Angajari RCS RDS. Compania RCS & RDS face angajari in aceasta perioada in numeroase orașe din țara, pe posturi diverse. Angajari RCS RDS lista posturilor disponibile:recepționera, secretara, reprezentant vanzari / incasari magazin, consultant servicii clienți (spaniola, italiana,…