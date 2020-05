Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei va inregistra o scadere semnificativa, de 6% in 2020, dupa mai multi ani de crestere robusta, in timp ce deficitul guvernamental este preconizat sa ajunga pana la 9,2% din PIB in acest an, potrivit previziunilor economice de primavara, publicate ieri de Comisia Europeana (CE) si preluate…

- Pentru 2021, CE estimeaza ca economia Romaniei isi va reveni, chiar daca nu la nivelul de dinaintea crizei, gratie unui avans de 4,2%. Estimarile publicate miercuri sunt mai pesimiste decat prognozele anterioare, din iarna anului trecut, ale Executivului european. Atunci CE si-a revizuit usor…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, in contextul pandemiei de coronavirus, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala. Daca in…