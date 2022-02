Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul de crestere a preturilor de consum in zona euro va cobori anul viitor sub tinta de 2% avuta in vedere de Banca Centrala Europeana, conform unei versiuni preliminare a celor mai noi prognoze ale Comisiei Europene, ceea ce va avea cu siguranta un impact asupra dezbaterii cu privire la cat de…

- “Rata inflatiei este deja mare, se duce spre doua cifre. Daca depaseste 10%, ma ingrijoreaza. Dar trebuie sa fim foarte onesti si sa spunem ca atributul controlului inflatiei revine suta la suta Bancii centrale. (…) Sunt doua variante: pe de o parte, Banca centrala, prin instrumentele pe care le are…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), rata…

- "Preturile de consum in luna decembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2021 au crescut cu 0,7%. Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 este 8,2%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2021 - decembrie 2021) fata de precedentele 12…

- Inflația din Germania a ramas aproape de maximele de mai multe decenii la sfarșitul anului trecut, obligand guvernul sa promita ajutoare pentru gospodariile mai sarace, in timp ce prețurile la energie au continuat sa creasca cu rate de doua cifre, relateaza Financial Times. Ritmul anual de…

- Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori, transmite Agerpres.Cresterea…

- „Inflația cu care ne confruntam are doua componente care se resimt și una care va veni. Cele care se resimt, le știm cu toții. In primul rand este inflația , datorata prețurilor la energie care are componenta interna și componenta externa. Noi avem o explozie a prețurilor la energie. Este o parte a…

- In pofida perioadei tot mai dificile, se preconizeaza ca economia Uniunii Europene va continua sa se extinda, atingand o rata de crestere de 5% in 2021, de 4,3% in 2022 si de 2,5 % in 2023, conform previziunilor economice de toamna, publicate de Comisia Europeana. Economia Uniunii Europene (UE) se redreseaza…