Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu s-a calificat cu PAOK in grupele Conference League! Grecii s-au impus fara drept de apel in returul cu Hearts, scor 4-0 (6-1 la general) si au obtinut calificarea in faza grupelor. In schimb, Mircea Lucescu nu a avut o seara la fel de buna. Dinamo Kiev a pierdut si meciul retur cu Besiktas,…

- PAOK, formația antrenata de Razvan Lucescu (54 de ani), s-a calificat in grupele Conference League dupa 4-0 (6-1 la general) cu scoțienii de la Hearts. Mircea Lucescu (78) nu a reușit performanța fiului, Dinamo Kiev fiind eliminata dupa 0-1 cu Besiktas in aceasta seara (2-4 la general). Echipele antrenate…

- In ciuda victoriei din Scoția, 2-1 cu Hearts, antrenorul lui PAOK, Razvan Lucescu, a avut și reproșuri la adresa jucatorilor sai: „N-am ținut de minge pe cat mi-aș fi dorit. Fiecare partida e diferita și ar trebui sa fim pregatiți sa reacționam”. PAOK s-a impus in deplasarea cu Hearts (2-1), din play-off-ul…

- Razvan Lucescu (54 de ani) și-a trecut in palmares al 123-lea succes la echipa din Salonic, 3-0 cu Asteras, devenind tehnicianul cu cele mai multe victorii din istoria lui PAOK. „Meciul din Scoția, cu Hearts, este mai important”, a declarat Luce junior pentru presa elena. Start lansat pentru Razvan…

- Echipele antrenate de Razvan Lucescu si Adrian Mutu, PAOK Salonic, respectiv Neftci Baku, s-au calificat, joi, in turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, informeaza Agerpres.PAOK a surclasat-o pe Beitar Ierusalim cu 4-1 in deplasare, dupa 0-0 la Salonic. Grecii au…

- Razvan Lucescu merge și el in turul III din Conference League, la fel ca Adrian Mutu și a sa Neftchi Baku. Grecii s-au impus clar in returul cu Beitar Ierusalim, scor 4-1, și se pregatesc acum pentru un duel incendiar, cel puțin la nivelul galeriilor, cu crorații de la Hajduk Split. PAOK Salonic s-a…

- Echipa FCSB a incheiat la egalitate, miercuri, meciul amical disputat in compania echipei grecesti PAOK Salonic, scor 1-1.FCSB a intalnit echipa antrenata de Razvan Lucescu, PAOK Salonic, in al doilea amical disputat in cantonamentul din Tarile de Jos, scrie news.ro. CITESTE SI Antrenorul Luis…

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, va intalni formatia israeliana Beitar Ierusalim in turul 2 preliminar al Europa Conference League la fotbal, potrivit tragerii al sorti efectuate miercuri la sediul UEFA, de la Nyon.Tot in turul 2 preliminar din Europa Conference League, echipa…