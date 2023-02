Stiri pe aceeasi tema

- Ziua a inceput in forța in ediția 12 a emisiunii America Express, de la Antena 1. Dupa un vot ce a scos la iveala adevaratele pareri ale concurenților, Irina Fodor a dezvaluit care sunt cele trei echipe care intra la cursa pentru ultima șansa, in cea de-a treia etapa de pe Drumul Aurului.

- Aseara, la America Express, echipa formata din Bie și mama ei, Mikey, a triumfat atat la lupta pentru amuleta, cat și la cea pentru a doua imunitate. Dupa un inceput al cursei generale care nu a fost așa cum și l-ar fi dorit, Bie și Mikey și-au folosit toate resursele pentru a obține aceste doua victorii…

- Cursa pentru ultima șansa din a doua etapa a adus și prima elimiare de la America Express. In ediția 8 din 25 ianuarie, trei echipe au luptat pentru a ramane in competiție, dar pentru cea de pe ultimul loc, totemul a fost roșu.

- In ediția din aceasta seara, trei echipe au luptat pentru ultima șansa, dar acest lucru nu s-a lasat fara controverse. Dupa ce Jean Gavril și fratele sau, Dinu, impreuna cu Joaquin Bonilla și Ovidiu Buta s-au clasat pe ultimele poziții, Diana Bulimar și Larisa Iordache au fost trimise in cursa pentru…

- Concurenții le-au putut ajuta pe echipele care pleaca in cursa pentru ultima șansa oferindu-le obiecte personale care le vor ajuta foarte mult la probele ce urmeaza. Gesturile unor colegi i-au impresionat profund, in timp ce altele i-au dezamagit.

- Jean Gavril a rabufnit la America Express, dupa ce el și colegul sau Dinu au fost trimiși in cursa pentru ultima șansa. Cand a venit momentul ca toți concurenții sa voteze o a treia echipa care sa plece in aceasta cursa, artistul a lansat un atac la adresa Andreei Balan. Se pare ca latura competitiva…

- Jean Gavril și Andreea Balan și-au adresat replici acide, dupa ce Irina Fodor a anunțat echipele care merg in cursa pentru ultima șansa de la America Express - Drumul Aurului, de pe 18 ianuarie 2023.

