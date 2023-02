Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții au mers sa faca rost de obiectele de care aveau nevoie pentru a finaliza ritualul magic, insa proba a durat in seara așa ca a fost nevoie de mici ajustari pe parcurs. Ora tarzie și oboseala și-au pus cuvantul și au sarit, din nou, scantei in interiorul echipelor

- In ediția 12 a emisiunii America Express de la Antena 1, concurenții au trecut printr-o proba periculoasa. Andreea Balan și Andreea Antonescu au fost penalizate, in timp ce Bruja a trecut prin momente de panica.

- Primele 3 echipe ajunse la Irina intra in urmatorul joc de amuleta. Bie și Mikey sunt pe primul loc, urmate de Andreea Balan și Andreea Antonescu, iar pe trei, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru.

- A inceput o noua ediție din emisiunea America Express, difuzata pe Antena 1. Cele opt echipe ramase in competiție iși continua parcursul pe Drumul Aurului. Andreea Balan nu o va avea alaturi pe Andreea Antonescu in urmatoarele zile de competiție.

- Ajunse primele la proba, Andreea Balan și Andreea Antonescu sunt puse in fața unei provocari incomode. Ele sunt nevoie sa acorde cate un defect adversarilor, ceea ce fara indoiala, adancește rivalitațile dintre ele și adversari și starnesc reacții.

- Ediția din aceasta seara a venit cu o noua provocare pentru echipe. Concurenții au fost nevoiți sa atribuie cate un defect, iar primele care au facut acest lucru au fost Andreea Balan și Andreea Antonescu.

- In ediția America Express difuzata de Antena 1 in aceasta seara, de la 20:30, concurenții se lupta pentru caștigarea primei imunitați de pe Drumul Aurului, pentru care au de indeplinit cateva misiuni solicitante. Imunitatea le aduce beneficiile cele mai ravnite: hotel, bani, mașina, mancare și vacanța!…

- In prima ediție America Express de pe 15 ianuarie 2023, Andreea Balan și Andreea Antonescu au inceput sa planga cand au ajuns in fața șamanului. De asemenea, Puya a facut o confesiune dureroasa cu lacrimi in ochi despre drama prin care a trecut.