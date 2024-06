Ce echipament de protectie este necesar pentru muncitori in domeniul transporturilor

Stiri pe aceeasi tema

- In baza cererii nr. 30548 din data de 7 mai 2024 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii profesionistului Ecogen Certification and Inspection SRL. Ecogen Certification and Inspection SRL a fost fondata de afaceristul turc Dogan Cenk.…

- Ca urmare a unui demers lansat de Autoritatea Teritoriala de Ordine Public, in Parlamentul Romaniei a ajuns o modificare a legislației in domeniul Ordinului de Protecție. In acest sens, ATOP Timiș a luat atitudine privind nevoia modificarilor legislative in ceea ce privește incadrarea anumitor fapte…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat astazi ca Guvernul va aloca 1,85 de miliarde de lei in finanțarea proiectelor europene din domeniul transporturilor. Acestea includ proiecte majore ale drumurilor din Romania, printre care și Autostrada Sibiu-Pitești, Autostrada Transilvania și Autostrada Targu Mureș-Iași

- Sistemul national e-Transport este special creat pentru lupta impotriva diverselor forme de frauda si evaziune fiscala care pot aparea in domeniul transporturilor rutiere de marfuri, sustine Boloș.

- Sistemul național e-Transport reprezinta o inițiativa de varf in arsenalul de instrumente al luptei impotriva fraudelor și evaziunii fiscale in sectorul transporturilor rutiere de marfuri. Aceasta platforma digitala, conceputa și implementata sub indrumarea și supravegherea Ministerului Finanțelor condus…

- Cea de a patra reuniune a grupului de lucru romano turkmen in domeniul transporturilor GL TRANS 04 se desfasoara in aceste zile in Romania, in cadrul acestui eveniment, o delegatie turkmena vizitand, astazi, Portul Constanta.Potrivit CNAPMC, in cadrul GL TRANS 04 se desfasoara sub grupuri de lucru pe…

- Conducerea unui ATV ofera o experiența extraordinara, plina de adrenalina, insa implica și niște riscuri care trebuie avute in vedere și tratate cu seriozitate maxima. Pentru ca un ATV este folosit adesea pe terenuri accidentate, caderile sunt posibile. D

- In domeniul construcțiilor, siguranța este un aspect de necontestat. Ca manager, știi mai bine ca oricine cat de esențiale sunt echipamentele de protecție pentru siguranța și eficiența echipei tale. Intr-un mediu de lucru plin de riscuri potențiale, caștile de protecție sau manușile pot face diferența…