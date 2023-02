Ce echipă va fi încoronată în acest sezon campioană în Bundesliga? Fotbalul nemțesc a fost, este și va ramane unul dintre cele mai spectaculoase care exista. Cu toate acestea, Bayern Munich nu are adversar in Bundesliga de ani buni și se apropie de un nou titlu in acest sezon. In urmatoarele randuri vom discuta despre situația clasamentului in prima liga germana de fotbal și despre echipele care au șanse la trofeu in acest an. In general, cei care cauta ponturi pariuri pot sa observe ca la inceputul fiecarui sezon Bayern are o cota de ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol si foto: cugetliber.ro

