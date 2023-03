Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a adus noi tensiuni intre echipe, mai ales ca a fost ultima data cand au mai nominalizat. Inainte de a spune pe cine voteaza pentru ultima cursa, concurenții au ținut cate o pledoarie, pentru a-și motiva alegerea.

- Irina Fodor a dezvaluit ce echipa a fost eliminata de la America Express, in ediția 28 difuzata pe 1 martie 2023. A patra zi din Columbia a adus un deznodamant nefericit pentru o echipa, in cea de-a șaptea etapa de pe Drumul Aurului.

- In ediția din aceasta seara, o echipa a fost eliminata chiar inainte de a ajunge in Columbia. Concurenții nu se așteptau ca vulturul sa fie roșu, moment in care au marturisit ca s-au ințeles de minune cu echipa care tocmai a fost eliminata.

- In ediția din aceasta seara, concurenții au avut de facut o proba care le-a dat batai de cap. Deși, inițial, spuneau ca nu are cum sa fie prea greu, lucrurile s-au complicat, mai ales atunci cand au vazut ca sunt urmariți cu atenție de un judecator.

- Irina Fodor a dezvaluit ce echipa a fost eliminate in ediția 12 a emisiunii America Express, de la Antena 1, difuzata in data de 1 februarie 2023. Ultima zi din cel de-al treilea stage de pe Drumul Aurului a adus un deznodamant neașteptat.

- Miercuri seara a avut loc prima eliminare din America Express. A fost o ediție plina de suspans și decizii neașteptate din partea concurenților care au trebuit sa aleaga o echipa care sa lupte in cursa pentru ultima șansa.

- La finalul ediției din aceasta seara, o echipa a fost eliminata. Concurenții nu se așteptau la acest deznodamant, marturisind ca avea mari șanse sa ramana pana la final. Cu toate acestea, aventura lor pe Drumul Aurului a ajuns la final.

- Concurenții au ajuns in cea de-a doua etapta a celui mai dur reality show din Romania, iar acest lucru nu poate insemna decat provocari mai mari. Bruha și Pufeh au primit un „handicap” care ii va insoți pe traseu, iar probele devin din ce in ce mai solicitante pentru toți.