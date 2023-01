Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții se lupta in cursa pentru ultima șansa de la America Express, din 25 ianuarie 2023. Jean Gavril și Dinu au fost deranjați la proba de atitudinea Larisei Iordache și Diana Bulimar, asta pentru ca cei doi cautau "Masca lui Santo", iar cele doua s-au bagat in fața lor.

- Pentru a afla urmatoarea destinație din a doua cursa de ultima șansa de pe Drumul Aurului, concurenții au fost nevoite sa lupte, la propriu, in ring. Cele trei echipe au facut cunoștința cu o alta tradiție mexicana și au dat tot ce au avut mai bun pentru a ramane in competiție.

- Ediția „America Express 2023 – Drumul Aurului” difuzata de Antena 1 in seara aceasta, de la ora 20:30, este una speciala, pentru ca aduce multe emoții și momente impresionante, intr-o cursa pentru prima imunitate presarata cu misiuni inspirate de sarbatoarea mexicana intrata in Patrimoniul UNESCO: Dia…

- Concurenții de la America Express 2023 - Drumul Aurului au avut parte aseara de noi probe neașteptate. Echipele compuse din Andreea Balan și Andreea Antonescu, Diana Bulimar și Larisa Iordache și Bie Adam și mama ei s-au intrecut la jocul de amuleta, unde cantarețele au incalcat regulamentul. Numai…

- America Express – Drumul Aurului a avut premiera duminica, pe 15 ianuarie. Tot ca-n sezoanele trecute, noua echipe se intrec sa caștige marele premiu pus la bataie: 30.000 de euro. Nici bine nu a inceput competiția filmata in America Latina, ca deja au fost anunțate echipele care ar fi ajuns in semifinala.…

- Cele 9 perechi de vedete au „luptat” cu toate armele pentru a caștiga prima imunitate de la America Express - Drumul Aurului. Echipele au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, iar doar doi concurenți se vor bucura de cazare, bani, mancare, transport și vacanța.

- Concurenții au ajuns in America Express. Cele 9 echipe care vor concura au ajuns pe Drumul Aurului, iar cand au ajuns s-au dus la hotel pentru a se odihni, caci era 3 dimineața. Dupa ce a trecut noaptea și s-au trezit, competiția a inceput cu adevarat. Iata ce reguli li s-au explicat la inceput de competiție,…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru fanii America Express! Cele 9 perechi de vedete au ajuns in Mexic, dupa un drum lung. Hai sa vezi cum au fost intampinați de Oase, dar și cum au reacționat cand au aflat ce pericole ii pandește la orice pas.