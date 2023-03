Stiri pe aceeasi tema

- Ediția semifinalei America Express a fost in topul preferințelor celor de acasa, show-ul ajungand sa fie din nou lider de audiența. Competiția intra in linie dreapta catre finala in aceasta seara, iar concurenții simt presiunea mai mult ca oricand: vulturul roșu așteapta ultima echipa din cursa!

- Emisiunea ,,America Express” se apropie cu pași repezi de Marea Finala pe care toți fanii show-ului o așteapta cu sufletul la gura. Iata ca acum au ramas in competiție doar vedetele care au putut sa indeplineasca toate probele, dar și cele care au facut fața presiunii din proiectul celebrul. Destinația…

- Cursa pentru ultima șansa incheiata tarziu in noapte la America Express – cele trei echipe, Andreea Balan și Andreea Antonescu, Bie Adam și Mikey, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au trecut prin cele mai diverse misiuni, sperand ca la capatul intrecer

- In ediția din aceasta seara, o echipa a fost eliminata chiar inainte de a ajunge in Columbia. Concurenții nu se așteptau ca vulturul sa fie roșu, moment in care au marturisit ca s-au ințeles de minune cu echipa care tocmai a fost eliminata.

- Irina Fodor a dat startul ultimei etape din Mexic in ediția America Express difuzata de Antena 1 aseara, de la ora 20:00, provocandu-i pe concurenți la o intrecere atent monitorizata pentru amuleta și Joker.

- Luni, 23 ianuarie, Puya și soția lui, Melinda, au caștigat mult ravnita imunitate de la America Express, asigurandu-și cazare, masa și participarea in urmatoarea etapan a concursului. In cadrul jocului pentru amuleta de marți, 24 ianuarie, concurenții de la Antena 1 au trecut prin adevarate momente…

- Prima proba din cea de-a doua etapa a reaprins rivalitatea dintre echipe. Concurenții au fost nevoiți sa treaca de proba dansului de lupta, insa unora provocarea le-a pus mari probleme. Iata cum s-au descurcat.

- Lupta pentru prima amuleta de le America Express a fost una apriga! Concurenții au fost nevoiți sa treaca probe care au implicat un mare efort fizic, iar o singura echipa a caștigat avantajul din aceasta seara.