Stiri pe aceeasi tema

- Toți fanii emisiunii America Express - Drumul Aurului știu ca pentru concurenți nu este deloc ușor sa gaseasca cazare. Cu toate astea, o echipa a refuzat locuința oferita de Irina Fodor. De ce nu au acceptat concurenții.

- In ediția 22 din America Express, de pe 20 februarie 2023, echipele s-au „luptat” cu toate armele pentru caștiga prima imunitate din ultima etapa din Guatemala și, in plus, sa iși asigure biletul spre urmatoarea destinație. Prima imunitate din ultima etapa din Guatemala i-a facut din nou pe concurenți…

- Concurenții au facut tot ce le-a stat in putința pentru a obține prima imunitate din a patra etapa de la America Express. Cele 7 echipe au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, insa doar o doi concurenți s-au bucurat de cel mai ravnit avantaj de pe Drumul Aurului.

- Cele 7 echipe ramase in concurs au aflat care este prima lor misiune și au fost extrem de surprinși. Concurenților nu le-a venit sa creada ce au de facut cand au citit mesajul de la Irina Fodor și au inceput sa iși gandeasca straregiile

- In ediția 12 a emisiunii America Express de la Antena 1, trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansa. Irina Fodor a dezvaluit ce misiune emoționanta a pregatit, in ultima zi din cea de-a treia etapa de pe Drumul Aurului.

- Concurenții au facut tot ce le-a stat in putința pentru a obține prima imunitate din a doua etapa America Express - Drumul Aurului. Cele 9 echipe au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, insa doar doi concurenți se vor bucura de cazare, bani, mancare, transport și puțin timp de…

- Cele 9 perechi de vedete au „luptat” cu toate armele pentru a caștiga prima imunitate de la America Express - Drumul Aurului. Echipele au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, iar doar doi concurenți se vor bucura de cazare, bani, mancare, transport și vacanța.

- Ediția cu numarul II a emisiunii America Express a inceput cu o noua provocare pentru concurenți. Irina Fodor le-a dat indicațiile despre prima proba din aceasta seara, iar vestea prezentatoarei i-a ingrozit. Aceasta este mai grea decat s-ar fi așteptat.