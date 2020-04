Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea de transport feroviar va fi suplimentata in perioada Sarbatorilor Pascale, iar calatorii trebuie sa respecte distanta sociala prin aplicarea regulii „un loc liber, un loc ocupat”, a anuntat,CFR Calatori. Potrivit Romania24.ro compania recomanda cumpararea biletelor din timp, pentru a exista…

- Prefectura Suceava a informat, astazi, ca acordul semnat, in data de 14.04.2020, de catre Patriarhia Romana și Ministerul Afacerilor Interne, privind stabilirea unor masuri cu ocazia Sarbatorilor Pascale de anul acesta a fost motificat in cursul zilei de miercuri. Potrivit unui comunicat al Prefecturii…

- Totuși, Alexandru Rafila atrage atenția ca este prematur sa fie trasa asemenea concluzie. „Așteptam perioada aceea, intre 25 aprilie și 1 mai, ca sa putem sa vedem daca intr-adevar ne aflam in zona aceasta de platou sau vom asista la o creștere vertiginoasa a numarului de cazuri”, a declarat Alexandru…

- Grupul de Comunicare Strategica a emis o serie de recomandari pentru cei care merg la cumparaturi in aceasta perioada, dar și legate de petrecerea Sarbatorilor Pascale. Iata comunicatul transmis de GCS de la nivelul Ministerului de Interne: RECOMANDARI PRIVIND CONDUITA DE PREVENȚIE IN PERIOADA SARBATORILOR…

- Este o situație fara precedent in Romania. Vanzarile de oua in perioada Sarbatorilor Pascale vor fi mai mici in acest an cu circa 30% fata de 2019. Situația e cauzata de restrictiile de autoritați in contextul starii de urgența, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR),…

- Operatorul de salubritate Floricon Salub SRL Campina a anunțat programul dupa care va acționa pentru ridicarea deșeurilor in perioada Sarbatorilor Pascale, la Campina și in localitațile limitrofe. Modificarile intervin in ceea ce privește programul din 20 aprilie 2020, a doua zi de Paști, zi in care…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Animalelor Timiș a dispus o serie de masuri legate de amenajarea temporara a spațiilor pentru sacrificarea mieilor. In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, respectiv in perioada 30.03-18.04.2020, sacrificarea mieilor este permisa in abatoare autorizate…

- In perioada 24-26.01.2020, prin punctele de trecere a frontierei au efectuat formalitatile de frontiera aproximativ 470.000 persoane, cetateni romani si straini, dintre care aproximativ 225.000 pe cel de iesire din tara si 245.000 mijloace de transport, dintre care peste 123.000 pe sensul de iesire…