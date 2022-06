Stiri pe aceeasi tema

Lumea se confrunta cu provocari "formidabile", printre care covid, razboiul din Ucraina și variola maimuței, a avertizat șeful Organizației Mondiale a Sanatații, citat de BBC, scrie Mediafax.

Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei (AESA) a avertizat joi ca liniile aeriene se confrunta cu pericole tot mai mari din cauza razboiului din Ucraina; printre altele, aeronavele civile ar putea fi lovite accidental, transmite Reuters.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat, miercuri dupa-amiaza, natiunile care ofera asistenta militara Ucrainei ca risca sa fie vizate de riposte foarte rapide.

Ajutorul american pentru Ucraina are un viitor incert in Senatul SUA din cauza confruntarii politice dintre republicani și democrați, anunța CNN.

Presiunile inflationiste, exacerbate de razboiul din Ucraina, sporesc riscurile de tulburari sociale si probleme umanitare in tarile cele mai sarace din Orientul Mijlociu si Africa de Nord (MENA), afirma Banca Mondiala intr-un raport publicat joi, relateaza AFP.

Atacurile asupra spitalelor si scolilor din Ucraina pun in pericol iminent aproximativ sase milioane de copii, a avertizat luni organizatia umanitara Salvati Copiii, relateaza DPA.

Suprafata insamantata cu cereale de primavara in Ucraina ar putea scadea cu 39%, in acest an, din cauza invaziei armatei rusesti, a estimat marti firma de consultanta in agricultura APK-Inform, transmite Reuters.

Razboiul din Ucraina ar putea avea consecinte dramatice pentru distributia alimentelor in tarile in curs de dezvoltare, conform unei previziuni a Organizatiei ONU pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), relateaza dpa.