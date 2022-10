Ce e mai rău abia acum începe – FMI reduce perspectivele de creștere economică la nivel mondial Economia zonei euro ar urma sa creasca in prezent cu doar 0,5% in 2023, in condițiile in care factori precum razboiul din Ucraina, inflația record și impactul continuu al pandemiei COVID-19 apasa asupra perspectivelor, a anunțat marți Fondul Monetar Internațional. Zona euro, formata din 19 țari – care va ajunge la 20 de membri de la 1 ianuarie 2023, odata cu adoptarea monedei unice de catre Croația – este acum proiectata sa inregistreze anul viitor cea mai mica creștere dintre toate regiunile din lume, dupa ce FMI și-a redus prognoza cu 0,7 puncte procentuale fața de previziunile anterioare, transmise… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

