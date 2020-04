Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Giuseppe Conte a promis duminica redeschiderea scolilor din tara sa in luna septembrie, subliniind ca o eventuala reluare a cursurilor in timpul verii ar fi pus iin pericol sanatatea copiilor, transmite Agentia Reuters. `Scoala se afla in centrul gandurilor noastre si se va redeschide…

- Read Arafat, anunt important pentru romani. Cand e varful epidemiei si cat se prelungeste starea de urgenta Raed Arafat anunta va varful epidemiei de COVID-19 este asteptat in Romania in perioada 22-26 aprilie. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Masurile preventive trebuie mentinute…

- Chiar daca unii sunt inca mici, alții au ajuns deja la varsta adolescenței, copiii au modul propriu prin care iși manifesta ingrijorarea fața de situația actuala. Pe langa faptul ca școala s-a mutat in mediul online, copiii sunt acum aproape in permanența alaturi de parinți, acasa, departe de agitația…

- Videoconferințele au devenit un mijloc important de comunicare in perioada de carantina. Declarații de presa, discuții intre oficiali, lectii sau chiar slujbele bisericești, toate sunt acum facute online.

- Pentru a creste suportul psihic de care oamenii au nevoie in aceasta perioada, mai multi psihologi romani au inceput sa ofere sedinte gratuite online romanilor care parcurg cu greu aceasta perioada si nu-si permit sa plateasca pentru un astfel de serviciu.

- Guvernul pregatește masuri urgente pentru criza economica. Aproape un milion de romani ar putea intra in șomaj tehnic, iar o parte din salariilor lor vor fi susținute de stat. Guvernul va sprijini și companiile, a anunțat ministrul de Finanțe, la Realitatea PLUS. Florin Cițu a explicat, in primul rand,…

- [caption id="attachment_19834" align="alignleft" width="351"] Imagine simbol: clicksatumare.ro[/caption] Ieri, 20 februarie, la ședința consiliului orașenesc a fost aprobat Regulamentul de inscriere a copiilor in instituțiile preșcolare din municipiul Ungheni. Conform regulamentului, institutiile preșcolare…