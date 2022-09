Stiri pe aceeasi tema

- La Moscova se intampla ceva extrem de ciudat, dar deocamdata nu exista foarte multe detalii. Centru Moscovei este blocat cu blindate, o situație extrem de ciudata. Anumiți influenceri pro-ruși susțin ca ar fi vorba despre Ziua Moscovei sau despre faptul ca sunt trimise trupe suplimentare in Ucraina,…

- Brava armata a Rusiei se face de rasul lumii in Ucraina. Tancurile de lupta cu care Putin speria Occidentul nu pot trece nici macar o apa care ii ajunge unui soldat pana la genunchi. Blindatele de infanterie ale rușilor nu au fost capabile sa treaca un rau mic din Donețk. #Ukraine : No less than three…

- Președintele Rusiei a participat la mai multe evenimente și ceremonii la Moscova, sambata, potrivit agenției ruse Interfax. Asta intr-o zi in care veștile de pe frontul din Harkov par sa confirme un progres spectaculos al forțelor ucrainene. Vladimir Putin a avut o zi ocupata sambata. Dupa ce a votat…

- Soldatii rusi au abandonat „Moskva", o pozitie intarita din regiunea Harkov aflata in estul Ucrainei, militarii ucraineni facand un „tur" al echipamentelor capturate de la armata rusa. Soldatul ucrainean care prezinta inregistrarea incepe prin a arata echipamentele de razboi electronic „proaspat capturate…

- Mihailo Podoleak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a reacționat la declarațiile lui Vladimir Putin despre un nou „obiectiv” al razboiului. „Propaganda rusa din februarie: „NATO ne-a provocat”. Declarațiile lui Putin de azi: „scopul nostru este sa eliminam Ucraina, negam existența…

- Un analist militar rus a declarat in direct la TV ca premierul ungar Viktor Orban va trebui sa decida „in urmatoarele luni” daca vrea sa anexeze teritoriile ucrainene ce conțin etnici maghiari. „Obiectivul nostru este sa ne asiguram ca proiectul ‘anti-Rusia’ sub forma Ucrainei moderne dispare pentru…

- Lituania i-a interzis Patriarhului Kirill sa intre pe teritoriul sau, relateaza TASS. Potrivit ministerului lituanian de Externe, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse este considerat un apropiat al lui Vladimir Putin, iar autoritațile de la Vilnius il acuza ca a susținut invazia Rusiei in Ucraina.

- Vaduva unui soldat rus, executat de ceceni pentru nesupunere, s-a alaturat legiunii „Libertate pentru Rusia”, o gruparea de mercenari formata din ruși și belaruși care lupta pentru Ucraina dupa invazia inceputa de Moscova pe 24 februaria, relateaza publicația britanica The Times, preluata de Blick .…