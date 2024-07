Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal a castigat duminica primul sau meci de simplu la Jocurile Olimpice de la Paris, invingandu-l in trei seturi, 6-1, 4-6, 6-4, pe ungurul Marcos Fucsovics, iar in turul urmator il va avea ca adversar pe sarbul Novak Djokovic.

- Mare onoare personala pentru Nadia Comaneci, dar și colectiva, pentru Romani! Prima gimnasta din lume care a atins perfecțiunea și a primit 10 curat la Jocurile Olimpice, a fost aleasa, alaturi de Rafael Nadal, Serena Williams și Carl Lewis, sa duca torța olimpica a JO de la Paris 2024 pe Sena, spre…

- Tenismanul spaniol Rafa Nadal nu s-a antrenat joi din cauza unei probleme fizice si participarea sa la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris devine incerta, a spus joi, antrenorul sau, Carlos Moya, conform AFP.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a declarat incantat de posibilitatea de a juca impreuna cu compatriotul sau Carlos Alcaraz in proba de dublu masculin din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris (26 iulie - 11 august), informeaza L'Equipe, potrivit Agerpres.

- Tenismanul scotian Andy Murray, dublu medaliat cu aur la simplu, a fost inclus in lotul Marii Britanii pentru Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie-11 august), unde urmeaza sa participe la a cincea Olimpiada din cariera sa, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

- Rafael Nadal a confirmat joi ca nu va juca la Wimbledon, cum a sugerat deja dupa ce a fost eliminat la Roland Garros. El a adaugat ca se va concentra pe pregatirea Jocurilor Olimpice, cu turneul din orasul suedez Bastad, ca etapa intermediara. „In conferinta de presa de dupa meciul de la Roland Garros…

- Rafael Nadal nu va participa la turneul de la Wimbledon in luna iulie pentru a se pregati pentru Jocurile Olimpice de la Paris, turneu care se va desfasura pe terenurile de zgura de la Roland Garros, a anuntat joi spaniolul, informeaza News.ro, care preia Reuters.„In timpul conferintei de presa de dupa…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a declarat, dupa calificarea sa in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, ca spera in continuare sa faca pereche cu compatriotul sau Rafael Nadal la Jocurile Olimpice de la Paris, "daca totul va decurge bine", informeaza AFP. The post JOCURILE…