Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 13 mai – Sputnik. Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv un proiect care prevede ca judecatorii care au atins varsta de 55 de ani și confirma vechimea in munca in funcție de magistrat au dreptul la pensie pentru vechime in munca in proportie de 55% din salariul mediu lunar, iar pentru fiecare…

- Reducerea varstei de pensionare a fost aprobata de catre Parlament prin votul decisiv al deputaților și acum urmeaza sa fie promulgata. Legea este destul de controversata și se anunța un scandal uriaș, deoarece ea vizeaza doar o anumita categorie de angajați și o parte din funcționarii publici cu…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede posibilitatea de a beneficia de reducere a varstei de pensionare si personalul din sistemul de aparare care a fost trecut in rezerva sau in cazul caruia raportul de serviciu a incetat ca urmare a reorganizarii unitatii si reducerii…

- O decizie a Curtii Constitutionale din Romania prevede ca anumite categorii de contribuabili vor putea iesi la pensie chiar si cu 15 ani mai devreme. Astfel, potrivit legii, vor putea iesi mai devreme la pensie toti asiguratii, indiferent de cand au capatat handicapul. Pana acum, de aceasta reducere…

- Varsta de pensionare ar putea fi modificata potrivit unui act legislativ care a fost adoptat tacit de Senat. Pentru a intra in vigoare, proiectul insa trebuie adoptat in Camera Deputaților, dupa care va fi promulgat prin decret prezidențial și publicat in Monitorul Oficial.

- La aceasta intrebare ne-au raspuns cei de la ANITP, institutia oficiala care se ocupa cu combaterea traficului de persoane.Cererea pentru forta de munca ieftina, necontractualizata, din tarile de destinatie, combinata cu oferta de munca, din partea persoanelor vulnerabile din țarile de origine, ofera…

- Vești bune pentru legumicultorii care dețin sere și vor sa cultive roșii și in acest an. Statul va plati subvenții de maximum 3.000 euro/beneficiar/an, fermierilor care produc tomate in spații protejate. Pentru aceasta, a fost emis un termen, destul de strans, de pana la 15 mai, timp in care doritorii…