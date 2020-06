Stiri pe aceeasi tema

- În prima zi de stare de alera, un avocat în Baroul Cluj a purtat pentru câteva momente o cagula, pe holul Cuții de Apel Cluj. Gestul a venit în semn de protest fața de masurile luate de instanțe, pe care le considera exagerate. Potrivit clujust.ro, în Palatul…

- Edilul ar fi agresat o femeie, un comisar din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului. Episodul a fost povesit pe Facebook de Maria Obreja, comisar in cadrul CJPC Constanta. „In cursul unei actiuni de control, la care ma aflam impreuna cu alti trei colegi, aveam sa cunosc latura…

- La data de 10 aprilie, opinia publica din județul Mureș era anunțata de Mara Toganel, prefectul județului Mureș, cu privire la cooptarea in echipa Instituției Prefectului – Județul Mureș a lui Alin Popoviciu, un tanar care se bucura de apreciere și popularitate in randul opiniei publice mureșene. Gestul…

- Aceasta situație jenanta pentru medic a fost confirmata și de conducerea spitalului. Surse din spital au declarat ca medicul a avut o atitudine ciudata in momentul in care urma sa fie testat pentru coronavirus. Acesta are biroul la parter și ar fi sarit pe geam, pentru a nu da probe. „Ne vine greu sa…

- Care a fost reacția președintelui Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, cu privire la faptul ca Andreea Esca a renunțat la a mai purta verigheta și alte bijuterii pe timpul pandemiei de coronavirurs. Cum a reacționat Alexandru Rafila, dupa ce a vazut ca Andreea Esca a renunțat la verigheta…

- Comparativ cu daniile sale pentru sprijinirea fudațiilor care ajuta imigranți și apara drepturilor minoritaților, donațiile sale pentru combaterea pandemiei sunt mai degraba modeste- numai cateva milioane de dolari și acelea direcționate spre aliații sai politici. Ziarul Magyar Nemzet din Ungaria susține…

- In plina pandemei de coronavirus, fanii echipei germane Borussia Monchengladbach au decis sa iși susțina favoriții intr-un mod inedit: aceștia au platit pentru ca placi de carton cu pozele lor sa fie puse in tribunele stadionului! Mișcarea a fost gandita astfel incat Borussia sa aiba parte de public…

- Pugilistul bulgar Kubrat Pulev a anuntat ca va dona in folosul medicilor care lupta cu pandemia de coronavirus jumatate din bursa pe care o va primi la meciul cu campionul britanic Anthony Joshua, pentru titlul mondial IBF al greilor, transmite Reuters.Boxerul bulgar de 38 de ani ar urma sa…