- Dupa multe declarații acide, jigniri și chiar infațișari in fața instanței, Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu par sa fi depus armele și sa fi inchis un razboi care s-a consumat in paralele cu relația dintre Bianca și Gabi Badalau.

- Claudia Patrașcanu a rabufnit dupa declarațiile facute de Gabi Badalau in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”. Artista este de parere ca fostul soț a mers „prea departe cu denigrarile”.Claudia Patrașcanu a raspuns la declarațiile facute de Gabi Badalau in emisiunea de la Kanal D și a dorit sa…

- Claudia Patrașcanu reacționeaza in urma celor mai recente declarații facute de Gabi Badalau la adresa ei. Cantareața a luat o decizie radicala, pe care a comunicat-o in exclusivitate pentru spynews.ro.

- Vladuța Lupau a nascut luni, 8 iulie, un baiețel perfect sanatos. Cantareața a postat primele imagini cu cel de-al doilea copil și a dezvaluit numele inedit pe care i l-a ales.Vladuța Lupau, una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania, a devenit mama pentru a doua oara luni, 8 iulie. Artista,…

- Lidia Buble știe ca mereu trebuie sa se puna pe primul loc, așa ca artista niciodata nu se neglijeaza atunci cand vine vorba despre aspectul fizic. Cand nu e pe scena, artista e la shopping și in saloanele de infrumusețare și chiar așa au și surprins-o paparazzii Spynews.ro. Avem imagini exclusive cu…

- Catalin Moroșanu și Georgiana, de profesie medic stomatolog, se cunosc din adolescenta. Au o relație de peste 2 decenii, sunt casatoriți din 2012 și au 2 copii – Natalie, in varsta de 13 ani, și Nicolas, in varsta de 2 ani. Sportivul a recunoscut ca in casnicia lui nu e totul numai lapte și miere.„Mereu…

- Dupa ce anul trecut fosta soacra a Claudiei Patrașcanu i-a deschis cantareței un proces penal, acum Rodica Badalau, mama lui Gabi Badalau, nu vrea sa se lase, astfel ca recent i-a mai deschis cantareței inca un proces, de data aceasta unui civil. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Claudia Patrașcanu…

- Julia Chelaru facea senzație la inceputul anilor 2000 in trupa Exotic, alaturi de Claudia Patrașcanu și Andreea Banica, insa dupa destramarea trupei, fiecare a luat-o pe drumul sau. In ce relații au ramas cele trei artiste.Julia Chelaru a fost casatorita timp de noua ani cu Bogdan Jianu, cei doi divorțand…