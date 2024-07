Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani din judetul Buzau a murit in aceasta dimineata dupa ce a intrat sa faca o baie in mare la Costinesti. In mediul online au fost postate mesaje de condoleante pentru Vali, tanarul ce a pierit in valuri la doar 20 de ani. "Azi ne a murit un prieten, tovaras, un frate. Trebuie sa invatam…

- Familia e sfașiata de durere, iar prietenii nu contenesc in a-i scrie mesaje pe contul de facebook tanarului buzoian Vali Drgahia , care s-a inecat in mare, la Costinești. Tragedia s-a produs in aceasta dimineața. Mai mulți angajați de pe plaja au vazut cum trei tineri au intrat in apa, iar unul dintre…

- Durere fara margini intr-o familie din satul buzoian Lipia. Un tanar in varsta de numai 20 de ani și-a pierdut viața, in aceasta dimineața, dupa ce a intrat sa faca o baie in mare, in stațiunea Costinești. Rudele și cunoscuții sunt șocați de vesetea morții baiatului. Vali avea 20 de ani și era un tanar…

- Tragedia a avut loc sambata dimineața in stațiunea Costinești, echipajele medicale fiind solicitate sa intervina in zona terasei 10 Steaguri, a transmis Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Constanța, relateaza publicația locala Ziua de Constanța.Un tanar in varsta de 20 de ani a intrat sa faca o baie…

- Un tanar de 20 de ani, din Buzau, a murit inecat sambata in statiunea Costinesti.Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, la fata locului s-au deplasat doua echipaje medicale, de la SMURD si SAJ.

- Un tanar de 20 de ani din Buzau a murit inecat sambata dimineața in statiunea Costinesti. In toate stațiunile din sudul litoralului salvamarii au arborat steagul galben, din cauza valurilor.

