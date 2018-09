Stiri pe aceeasi tema

- Rachete israeliene au vizat sambata aeroportul international din Damasc, declansand raspunsul apararii antiaeriene siriene, a informat agentia oficiala de presa Sana, potrivit AFP."Apararea noastra antiaeriana a raspuns unui atac israelian cu rachete impotriva aeroportului international din…

- Sute de muncitori care lucreaza pe santierul celui de-al treilea aeroport din Istanbul au fost retinuti in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce au manifestat fata de conditiile de munca, relateaza Le Figaro."500 de muncitori de la al treilea aeroport au fost retinuti", a anuntat Confederatia…

- Armata rusa a efectuat sambata, in cadrul manevrelor Vostok-2018 in Siberia si Extremul Orient Rus, exercitii in Marea Japoniei, in timp ce autoritatile de la Tokyo sunt ingrijorate in legatura cu o consolidare a prezentei militare a Rusiei, informeaza AFP.In cadrul exercitiilor de sambata…

- PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii, a declarat sambata, la Ramnicu Valcea, presedintele partidului, Ludovic Orban.Intrebat daca PNL ar accepta sa preia guvernarea in cazul in care ar trece motiunea de cenzura, Orban a raspuns ca in situatia in care nu ar fi…

- Președintele ICCJ, judecatoarea Cristina Tarcea, s-a ales cu o plangere la Inspecția Judiciara din CSM! Marturisirea ii aparține chiar celui care a facut-o, nimeni altul decat preotul Chris Terhes, președinte al Romanian Community Coalition.Din SUA, Terhes a spus ca sesizarea Inspecției Judiciare…

- Numarul de legi in domeniul securitatii este dificil de gestionat, chiar și pentru experți. Dupa atentatele din 11 septembrie 2001, nu a trecut niciun an in care sa nu fie adoptata o noua lege sau sa nu fie inasprite cele existente. Modificarile cheie vizeaza stocarea datelor, securitatea aviației sau…

- Autoritatile ruse le-au pus gand rau procurorilor si judecatorilor lituanieni implicati in dosarul 13 ianuarie 1991, cand fortele sovietice au ucis civili la Vilnius intr-o tentativa de a inabusi independenta Lituaniei.

- O curte de apel din Brazilia ordonat duminica eliberarea fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva, aflat in detentie de la inceputul lui aprilie pentru coruptie. Fostul șef al statului ar putea iesi din inchisoare in urmatoarele ore.