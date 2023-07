Ce documente trebuie să ai la tine dacă pleci în Bulgaria, Grecia sau Turcia cu maşina. Trei acte nu pot lipsi din portofel! Daca pleci in vacanta in afara tarii, cu masina, trebuie sa stii ca exista trei documente carenu trebuie sa-ti lipseasca: asigurarea RCA, asigurarea CASCO si asigurarea de sanatate. Iata ce acopera și in ce condiții pot fi cumparate aceste trei tipuri de asigurari. Ce documente trebuie sa ai la tine daca pleci in Bulgaria, Grecia sau Turcia cu masina. In afara de asigurarea RCA- in absența careia nu doar ca riscați amenzi usturatoare pe teritoriul Romaniei, dar nici nu veți putea ieși legal din țara- o asigurare de calatorie precum și o polița CASCO fac diferența in situații dificile, scrie studiifinanciare.ro… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

