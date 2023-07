Ce documente nu mai au voie să ceară instituțiile de la 1 iulie. Oricine trebuie să știe acest detaliu Ce documente nu mai au voie sa ceara instituțiile de la 1 iulie. Oricine trebuie sa știe acest detaliu. Incepand cu 1 instituțiile din Romania nu mai au voie sa ceara aceste documente. Sa aflam despre ce este vorba și ce spune noua lege. Conform actului normativ, de la 1 iulie, instituțiile care presteaza un serviciu public nu mai au dreptul sa ceara copii dupa actele oficiale. Mai exact, legea prevede ca funcționarii sa fie cei care au sarcina de a face copiile necesare dupa documentele originale. Mai departe, persoanele care au nevoie de un serviciu din partea statului roman trebuie sa se prezinte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

