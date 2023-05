Ce documentar nou pregătesc Prințul Harry și Meghan Markle Ce documentar nou pregatesc Prințul Harry și Meghan Markle La sfarșitul anului trecut s-a lansat documentarul Harry și Meghan pe Netflix. Este vorba despre serialul in care foștii Duci de Sussex vorbesc despre relația lor și motivele pentru care au decis sa renunțe la rolurile active din Familia Regala și sa se mute in America. Producția s-a bucurat de succes, dar și de foarte multe critici. Acum, Prințul Harry și soția sa se pregatesc sa inceapa filmarile pentru un nou documentar. Acțiunea se va desfașura in Africa, unul dintre locurile preferate ale celor doi. De altfel, locul in care aceștia… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

