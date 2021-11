Președintele Klaus Iohannis a dat, miercuri, un mesaj cu direcțiile pe care ar trebui sa le urmeze viitorul Guvern, mesaj transmis in cadrul evenimentului „Topul Național al Firmelor 2021 – Economia merge inainte”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei. Președintele a susținut, in mesajul transmis, ca “economia merge inainte și Romania trebuie […] The post Ce direcții da Klaus Iohannis viitorului Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .