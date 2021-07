Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinata in 39 de saptamani, Adela Popescu se arata din ce in ce mai nerabdatoare pe pagina sa personala de Instagram. Vedeta a marturisit fanilor sai ca inca așteapta momentul in care o sa iși stranga cel de al treilea copil in brațe. Ce a postat aceasta in urma cu doar cateva ore?

- Face ce face, ca iar este la cuțite cu o persoana publica. Este vorba despre Catalin Maruța, care s-a aflat intr-o disputa cu artista Ioana Ignat. Catalin Maruța, cearta in direct la TV cu o vedeta Astfel, artista s-a simțit lezata din cauza anumitor intrebari ale prezentatorului de televiziune. Invitata…

- La 36 de ani, actrita Scarlett Johansson se pregateste pentru al doilea copil, cu Colin Jost, cu care s-a casatorit in octombrie 2020. Scarlett are deja un copil, Rose Dorothy Dauriac, cu fostul sot, Romain Dauriac, arata Mediafax. Actrita Scarlett Johansson asteapta primul ei copil cu Colin…

- Bianca Dragușanu a surprins astazi pe toata lumea cu anunțul sau de pe Instagram. In timp ce se afla in camera de machiaj, vedeta a marturisit ca e insarcinata, insa totul in limba spanioala. Stați sa vedeți cum s-a afișat blondina

- Dani Oțil, primele impresii despre nunta cu Gabriela Prisacariu, in direct la Neatza cu Razvan și Dani, de pe Antena 1. Ce s-a schimbat in viața celebrului prezentator TV, de cand a devenit soț cu acte-n regula? Razvan Simion l-a completat imediat pe bunul sau prieten și a spus cum s-a simțit la marele…