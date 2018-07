Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Adrian Mutu a preluat, joi, conducerea tehnica a echipei Al Wahda B, din Emiratele Arabe Unite, informeaza news.ro.Mutu a anuntat noua sa intelegere pe retelele de socializare, el notand ca este antrenor la Al Wahda B. Vezi și: Federatia Romana de Gimnastica, REPLICA…

