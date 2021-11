Stiri pe aceeasi tema

- Protectia oferita de boosterul anti-COVID este mai mare decat „imunitatea naturala”, spun oamenii de stiinta care au realizat un studiu in Statele Unite ale Americii. O noua cercetare realizata de specialistii in sanatate din Statele Unite ale Americii arata ca doza booster este vitala in lupta cu epidemia.…

- Actrița Laura Cosoi este de parere ca mâncarea buna este una dintre cele mai eficiente metode de a crește imunitatea la copii. Recent, vedeta a publicat un material pe blogul sau unde îți propune sa încerci 5 rețete pentru o imunitate puternica. Înca de când…

- Tranzacție uriașa intre Romania și Statele Unite ale Americii! Romgaz se bucura de o noua achiziție spectaculoasa. Concret, Societatea Naționala de Gaze Naturale a cumparat gazele din Marea Neagra. Romgaz a cumparat gazele din Marea Neagra: tranzacție uriașa Romgaz s-a ințeles cu ExxonMobil pentru gazele…

- Cu cat se reduce riscul infectarii cu coronavirus intr-o familie, daca un singur membru este vaccinat. Ce indica datele celui mai recent studiu realizat in Suedia, la care au participat aproape doua milioane de oameni. Cu cat se reduce riscul infectarii cu covid intr-o familie, daca un singur membru…

- Irinel Columbeanu a ajuns la spital in urma cu aproximativ doua saptamani, dupa ce a contractat COVID-19. Irina, fiica afaceristului cu Monica Gabor, s-a ingrijorat atunci cand a primit vestea.In prezent, Irina Columbeanu locuiește in Statele Unite ale Americii alaturi de mama sa. Adolescenta nu a avut…

- Pfizer a solicitat autoritaților de reglementare din Statele Unite ale Americii sa aprobe vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 și 11 ani. Compania farmaceutica a depus in luna septembrie la FDA rezultatul unor teste clinice ale vaccinului Pfizer/BioNTech asupra copiilor din aceasta categorie.…

- EMA analizeaza datele privind a 3-a doza de vaccin anti-CoVID cu ARN Mesager, Pfizer și Moderna. Agenția Europeana pentru Medicamente analizeaza datele privind a 3-a doza de vaccin anti-CoVID, produs de Pfizer-BioNTech, care urmeaza sa fie administrata la 6 luni dupa cea de-a 2-a doza, la persoanele…