- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au recunosuct ca formeaza un cuplu. Fanii au fost incantați sa afle ca cei doi traiesc o poveste de dragoste și le-au spus ca se potrivesc de minune. Intre cei doi este o diferența mica de varsta.

- Este oficial! Vlad Gherman și Oana Moșenagu formeaza cel mai proaspat cuplu din showbiz-ul romanesc, asta dupa ce o buna perioada de timp s-a speculat ca ar fi ceva intre ei. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare de actor, iar acesta a postat și o serie de fotografii cu ei.

- Alexander Crowley are 25 de ani și iubește o femeie cu 22 de ani mai in varsta. In ciuda diferenței, el susține ca sunt mai fericiți ca niciodata și le da peste nas celor care spun ca relația lor nu va funcționa.

- Vanessa Szabo-Menyhart, o femeie in varsta de 22 ani, l-a intalnit pe iubitul ei in varsta de 54 ani, pe cand avea doar 19 ani. Parinții ei s-au importivit relației lor, dar asta nu a oprit-o pe Vanessa sa se casatoreasca cu Geza Szabo.

- Dupa ce s-a desparțit de Harlys Becerra, Lidia Buble formeaza un cuplu cu Horațiu Nicolau. Cei doi au fost surprinși la un restaurant din cea mai selecta zona a Capitalei. Afaceristul este indragostit pana peste cap de fosta concurenta de la Asia Express. In momentul in care au fost nevoiți sa se intoarca…

- Shawn Mendes și Camila Cabello – considerați un fel de „cuplu de aur” in lumea muzicala, s-au desparțit. Unele dintre „vocile rele” ale showbiz-ului american spun ca oricum cei doi erau cuplați doar in scop comercial. Cei doi au ales sa ramana prieteni, dar potrivit presei glossy, decizia lor nu este…

- Toata lumea i-a vazut și i-a admirat la Asia Express, insa puțini știu cine sunt, de fapt, Eliza și Cosmin Natanticu, care este povestea lor de dragoste și ce diferența de varsta este intre ei. Cosmin și Eliza Natanticu s-au cunoscut atunci cand concurenta de la Asia Express avea 20 de ani, insa s-au…

